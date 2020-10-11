AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استفزاز جديد.. تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:59 م
سفينة عروج ريس التركية
سفينة عروج ريس التركية تستأنف التنقيب شرق المتوسط
Advertisements
قسم الخارجي
تواصل تركيا سياساتها الاستفزازية في المنطقة، حيث أطلقت إنذارا بحريا تعلن بدء مهمة جديدة لسفينة الأبحاث والتنقيب "عروج ريس" جنوب جزر كاستيلوريزو وميس اليونانية شرق البحر المتوسط.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ستواصل أنشطة التنقيب بالقرب من الجزر اليونانية حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

اِقرأ أيضًا:

ومن شأن تلك الخطوة التصعيدية أن تؤدي لمزيد من التوتر مع اليونان وقبرص، في ظل الخلاف حول التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق، سحب السفينة التركية من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، وسط ضغوط أوروبية ودولية على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية إنها لن تتخلى عن أنشطة التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، وإن عودة السفينة قرار روتيني.

علاوة على ذلك، تعتزم تركيا إجراء مناورات عسكرية جديدة في بحر إيجة، وذلك عقب أيام من تدريبات يونانية مماثلة في شرق المتوسط.

وأصبحت منطقة شرق المتوسط نقطة توتر تنذر باحتمال اندلاع نزاع عسكري بين تركيا واليونان وقبرص وحلفائهم، في ظل سياسة أنقرة الملتوية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تواصل البلطجة.. السفينة عروج ريس تبدأ عمليات المسح في المتوسط

سفينة التنقيب التركية «عروج ريس» تمدد مهامها بالمتوسط حتى 12 سبتمبر

صراع شرق المتوسط.. هل تنجح ألمانيا في نزع فتيل الأزمة بين تركيا واليونان؟

استفزاز جديد.. تركيا تشعل الأزمة مع اليونان وقبرص بهذا القرار

ترشيحاتنا

منافس الزمالك.. الرجاء بطلا للدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه

طرد السولية وإهدار ركلة جزاء.. ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز عمرو دياب في عيد ميلاده

مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها داخل منزلها بطريقة احترافية

أنيسة حسونة تعلن إصابتها بمرض السرطان للمرة الثالثة

الأهلي الأقرب.. ليون الفرنسي يدخل صراع التعاقد مع يوسف البلايلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

أيهما أجمل؟.. كندة علوش تخطف الأنظار بفستانين أنيقين على إنستجرام .. شاهد

دراسة تحذر الرجل الأعزب وصاحب الدخل القليل بشأن كورونا.. اعرف الحكاية