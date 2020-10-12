هواتف آيفون ليست آمنة كما تتصور.. عشرات الثغرات تهددها

من المعروف أن هواتف آيفون هى أكثر هواتف أمانا فى سوق الهواتف الذكية، حيث أن أنظمتها تتمتع بنسبة أمان عالية كما أن التحديثات التى تقوم آبل بإطلاقها كل فترة تعمل على معالجة الثغرات والمشكلات الأمنية والفنية، فى الهواتف، ويلقى اللوم دائما على هواتف أندرويد حيث أنها أكثر الهواتف تعرضا للاختراق، بسبب الثغرات الأمنية الموجودة فيها والتى تهدد مئات الملايين من المستخدمين، ولكن الأمر ليس كذلك فعلا! .





وبحسب موقع فإن هناك عدد من white-hat hackers أو ما يطلق عليهم الهاكرز الأخلاقيون الذين يكمن هدفهم فى كشف الثغرات وإخبار الشركات بها، وليس لاختراق الشركات أو المستخدمين، قاموا باخبار شركة آبل أنهم وجدوا عددا كبيرا من الثغرات على خدمة التخزين السحابى iCloud .









ونبه الهاكرز شركة آبل إلى أن الثغرات التى قاموا باكتشافها تسمح للمخترقين بسرقة الملفات من حسابات المستخدمين على iCloud ، كما قاموا باكتشاف 55 ثغرة أمنية ، منها 11 ثغرة منها وصفت بأنها خطيرة للغاية.





وأخبر الهاكرز الأخلاقيون الشركة بهذه الثغرات المدمرة لحسابات المستخدمين؛ الأمر الذي جعل شركة آبل تدفع لهم حوالى 30 ألف دولار كمكافأة لهم على إخبارها بهذه الثغرات.





وقال الهاكرز الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 عاما أن الثغرات الذين قاموا باكتشافها كانت ستكلف آبل عند اكتشافها ومعالجتها ما يقرب نص مليون دولار أمريكى، وكانت أخطر الثرغات ونقاط الضعف التى وجدها الهاكرز موجودة على تطبيق الرسائل الإلكترونى Apple Mail المرتبطة بخدمة iCloud .





وصرحت شركة آبل بأنها تقدر عمل الهاكرز، مضيفة أنها قامت بتصحيح الثغرات الأمنية ولا يوجد دليل على استغلالها بطريقة مسيئة، وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على اكتشاف التهديدات والرد عليها، وبمجرد أن تنبيه الباحثون لها قامت على الفور بإصلاح نقاط الضعف.



