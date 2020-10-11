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تكنولوجيا

حصول هواتفiPhone 12 الأغلى على ميزة فريدة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
تقارير تكشف حصول
تقارير تكشف حصول هواتفiPhone 12 الأغلى على هذه الميزة
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل من المتوقع أن تصدر ميزة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز لهواتفها القادمة هواتف آيفون 12، ولكن سوف يحصل عليها فقط هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max من ضمن الهواتف الأربعة التى من المقرر أن يتم إطلاقها بعد غد يوم 13 أكتوبر المقبل. 

وبحسب موقع CNET الأمريكة التقنى فإنه ظهرت تقارير سابقة تنفى حصول أي من الهواتف الأربعة على معدل تحديث الشاة 120 هرتز الأمر الذى أثار غضبا كبيرا من المستهلكين بعد إطلاق شركة سامسونج لمجموعة هواتفها  Samsung Galaxy S20 بهذا المعدل، إلا أن تقارير جديدة قد كشفت حصول الهاتفين الأغلى على الميزة.  


ومن المؤكد أن الهاتفين الأرخص فى سلسلة هواتف آيفون 12 وهما  iPhone 12 mini وكذلك هاتف iPhone 12 لن يصدرا بهذه الميزة، حيث يفتقد الهاتفين لعدد من الميزات منها البطارية ذات السعة الصغيرة والتى تتراوح ما بين 2227 و 2775 مللى أمبير، كما لن يحصلا على كاميرا LiDAR  وهى الكاميرا الرابعة فى هواتف iPhone 12 Pro. 


وتعتبر ميزة التحديث 120 هرتز للشاشة، هى ميزة تقدم أداءا جيدا عند مشاهدة الصور والفيديوهات ذات الجودة العالية، وكذلك مشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، ولعب الألعاب الثقيلة التى تتطلب إمكانات عالية لعرض الصور بشكل جيد. 
   
ويعد هاتف  Xiaomi Mi 10T Pro هو أفضل هاتف  قد حصل على أعلى معدل لتحديث الشاشة وهو 144 هرتز، كما صدرت هواتف مثل OnePlus 8 Pro  و Oppo Find X2 Pro  بالإضافة إلى مجموعة هواتف Galaxy Note20 من سامسونج على معدل تحديث 120 هرتز. 

وكانت صدرت هواتف iPhone 11 على معدل تحديث 60 هرتز وهو أقل معدل لتحديث الشاشة، حي أنه المعدل الطبيعى أو المتوسط لفئة الهواتف الرائدة او الفلاج شيب هو معدل 90 هرتز. 

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