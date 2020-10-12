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رياضة

بعد أدائه أمام بيراميدز.. أحمد فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: كل التحية والاحترام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:23 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فتحي، بعد أدائه الجيد مع النادي الاهلي في مباراة امس امام فريق بيراميدز الذي يستنقل اليه في الفترة المقبلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كلمة حق لازم تتقال أحمد فتحي لاعب راجل " و "‏قاتل بكل ما اوتي من قوة علشان يحرم بيراميدز فريقه الجديد ويحرم نفسه من المشاركه ف افريقياا !!احمد فتحي النهارده دافع عن تيشرت الاهلي مقابل مستقبله علشان يبقي ادي الاهلي ١٢ سنة من عمره ! ١٢ سنة كلهم رجوله وتفاني واخلاص و بطولات !🦾".و" ‏مينفعش نقول غير شكرًا أحمد فتحي ". 


وقال أخرون" ‏تخيل شعور احمد فتحى وهو بيقاتل علشان يحرم فريقه الجديد وبالتالى يحرم نفسه من المشاركه فى دورى ابطال افريقيا بصراحه موقف صعب جدا ورغم أن فتحى انتهى بالنسبه لى كأهلاوى الا ان اداؤه النهارده يستحق كل التحيه والاشاده بجد احسن من كلاب الفلوس ليك كل التحيه والتقدير يا ‎#جوكر " و" ‏‎كل التحية والاحترام لـ احمد فتحي لاعب النادي الاهلي اللي بذل كل ما في وسعه من جهد مع فريقه الحالي امام فريقه القادم بيراميدز اللي هينتقل له نهاية الموسم للدرجة انه اضاع منه نقطتين ممكن يكونوا سبب عدم مشاركتهم في دوري الابطال الموسم القادم".


وأضاف اخرون" ‏الاحتراف والاحترام احمد فتحي ... شكرا ع رجولتك " و" ‏بغض النظر عن كل حاجة و اي حاجة وعن النقد اللي الناس بتنتقده ليا بس من باب اعطاء الحق لصحبه شكرا احمد فتحي على الاداء الرجولي ده مكان مش مكانه ومش بيكسل ولا بيدلع بيلعب كا عادته برجولة لاخر لحظة بالتوفيق ليك في اللي جاي واتمنى تاخد معانا افريقيا قبل ما تمشي".
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