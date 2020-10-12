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فن

بعد تداول أغانيه.. الجمهور يطارد رضا البحراوي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان رضا البحراوي، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد من أغانيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رضا البحراوى، قد نشر صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رضا قائلا "اللى اديتهم زمانى نسيوا زمانى فى ثوانى".

ويذكر أن أشاد الموسيقار حلمي بكر، بأداء المطرب الشعبي رضا البحراوي، مضيفا : «أقول لرضا البحراوي شرف لي أني ألحن لك».

وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.

وأوضح أن رضا البحراوي لديه مكونات لصناعة نجم، مشيرا إلى أن الأغنية قيمة تظهر في المجتمع والذوق العام وأشار إلى أن كلمات أغاني المهرجانات أصبحت تؤثر على الذوق العام، لافتا إلى أن الأمية هتدمرنا إذا لم نرتق بالذوق العام.

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