بعد تداول أغانيه.. الجمهور يطارد رضا البحراوي

تصدر الفنان رضا البحراوي، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد من أغانيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان الفنان رضا البحراوى، قد نشر صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق رضا قائلا "اللى اديتهم زمانى نسيوا زمانى فى ثوانى".





ويذكر أن أشاد الموسيقار حلمي بكر، بأداء المطرب الشعبي رضا البحراوي، مضيفا : «أقول لرضا البحراوي شرف لي أني ألحن لك».





وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.



