بنسبة 2.0 %.. تراجع أسعار الجملة في اليابان خلال سبتمبر الماضي

تراجعت أسعار الجملة (المنتجين) في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.0 في المئة.
وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين بأن أسعار الجملة سجّلت تراجعًا سنويًا بنسبة 8.2 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 5ر0 في المئة فقط، أي بنفس نسبة تراجعها في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.0 في المئة شهريًا وتراجعت بنسبة 1.5 في المئة سنويًا، في حين ارتفعت أسعار واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة شهريًا وتراجعها بنسبة 1ر10 في المئة سنويًا.
وكان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا،صرح بأن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والاسعار ما تزال "مرتفعة للغاية"، حيث تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد في إلحاق الضرر بالنمو العالمي.
وقال كورودا إن ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بدأ يخرج من الركود الحاد الناجم عن الجائحة، وقد يتجه لتحقيق انتعاش متواضع. وقال كورودا: "سنراقب عن كثب تأثير الجائحة على الاقتصاد والأسواق، ولن نتردد في زيادة تدابير التحفيز إذا تطلب الأمر".
وساهم رفع الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2019 في تعزيز تصريحات كورودا بشأن التعافي، وذلك بعد تحسّن أحد المؤشرات الرئيسية لشهر أغسطس، حيث ارتفع "مؤشر المؤشرات الاقتصادية المتزامنة" الذي يقيس مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وأرقام مبيعات التجزئة بواقع 1.1 نقطة، في قراءة أوّلية عن مستويات الشهر السابق، وصولًا إلى 79.4 نقطة في أغسطس.