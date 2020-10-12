بنسبة 2.0 %.. تراجع أسعار الجملة في اليابان خلال سبتمبر الماضي

تراجعت أسعار الجملة (المنتجين) في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.0 في المئة.





وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين بأن أسعار الجملة سجّلت تراجعًا سنويًا بنسبة 8.2 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 5ر0 في المئة فقط، أي بنفس نسبة تراجعها في الشهر السابق.





وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.0 في المئة شهريًا وتراجعت بنسبة 1.5 في المئة سنويًا، في حين ارتفعت أسعار واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0 في المئة شهريًا وتراجعها بنسبة 1ر10 في المئة سنويًا.



