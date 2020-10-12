AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بـ 14000 مسحة.. الصحة العالمية تدعم قطاع غزة لمواجهة كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:36 م
الصحة العالمية تساعد
الصحة العالمية تساعد قطاع غزة على احتواء فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تزويد قطاع غزة بـ 14000 مسحة لإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بحسب نيكولاي ملادينوف المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تواصل توفير الإمدادات والمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبشكل مستمر تحذر وزارة الصحة الفلسطينية من نقص مستلزمات فحص كورونا في قطاع غزة إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.

وحسب آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات كورونا في غزة 1610 بينها 24 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جاهزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العاملة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس بعد توقف الدراسة الطارئ بسبب فيروس كورونا.

كما أعلنت أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بقطاع غزة عن إعادة فتح المساجد أمام صلاة الجمعة والجماعة ابتداءً من فجر الأحد 4 أكتوبر 2020م، في محافظات رفح والوسطى وخانيونس عدا منطقة حي الأمل بخان يونس.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة إنسانية في غزة بسبب كورونا ومنظمة التحرير تحذر

مقابل وقف البالونات الحارقة.. إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لـ حماس

الصحة الفلسطينية: الاحتلال تسبب في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بـ كورونا

فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة 3 أيام

أوقاف قطاع غزة تعلن إعادة فتح المساجد

ترشيحاتنا

زينة تنشر صور عائلتها: الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك

بطاقة الدوري الممتاز للصعيد.. حسم التأهل بين البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف

أحلى صحبة.. الهام شاهين تلتقى حسين فهمي ويسرا ولبلبة وبوسي وسمير صبري وهالة صدقي

دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد بـ9 أدعية و4 سور قرآنية

بسبب حرص والده الزائد .. وفاة طفل 3 سنوات بطلقة في الرأس .. صور

في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة