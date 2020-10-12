بـ 14000 مسحة.. الصحة العالمية تدعم قطاع غزة لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تزويد قطاع غزة بـ 14000 مسحة لإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بحسب نيكولاي ملادينوف المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.





وأوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تواصل توفير الإمدادات والمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.





وبشكل مستمر تحذر وزارة الصحة الفلسطينية من نقص مستلزمات فحص كورونا في قطاع غزة إضافةً إلى عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى.





وحسب آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات كورونا في غزة 1610 بينها 24 وفاة.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جاهزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العاملة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس بعد توقف الدراسة الطارئ بسبب فيروس كورونا.



