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أخبار البلد

تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - إيهاب عيد
شيعت صباح اليوم الإثنين منذ قليل جنازة الراحلة زينات متولى السحيمى، زوجة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى .

وذلك بحضور الأهل والأقارب وبعض رجال السياسة ضمنهم أحمد المسلمانى الكاتب الصحفى ومستشار رئيس الجمهورية السابق.

وكان الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.


وكان الشاذلي  أحد أبطال مصر والقوات المسلحة إبان نصر أكتوبر 1973 ، ولد في الأول من أبريل عام 1922 بقرية "شبراتنا"، بمركز "بسيون"، بمحافظة الغربية، وقد التحق بالكلية الحربية في فبراير 1939 وكان عمره وقتها 17 سنة وتخرج برتبة ملازم في يوليو 1940 ثم انتدب للخدمة في الحرس الملكي لمدة 6 سنوات من 1943 إلى 1949.

شارك "الشاذلي" في حرب فلسطين عام 1948 وانضم إلى الضباط الأحرار عام 1951 وقام بتأسيس وقاد أول قوات مظلية في مصر عام 1954 وشارك في العدوان الثلاثي عام 1956، وقاد أول قوات عربية كقائد كتيبة مصرية في الكونغو كجزء من قوات الأمم المتحدة 1960-1961.

وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بتعيين اللواء سعد الدين الشاذلي ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فى الفترة ما بين 16 مايو 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973، وترقيته لرتبة فريق، وبعد نصر أكتوبر 1973، تم تعيينه أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، ثم عُين سفيرًا لدى إنجلترا والبرتغال، ونال أوسمة نجمة سيناء وقلادة النيل العظمى.

تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلى من مسجد المشير طنطاوى ..فيديو وصور
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