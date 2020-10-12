36 مدينة ذكية جديدة.. تعرف على مستقبل الإسكان في مدن الجيل الرابع

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان للمجتمعات العمرانية، إن وزارة الاسكان تقوم بعمل تنمية لكل المصريين، ووحدات سكنية لكل مستويات الاسكان مبنية على دراسات وعلى عدد السكان وتوزيع فئات الدخل، لافتا الى انه تم انجاز مليون وحدة سكنية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وتابع الدكتور وليد عباس، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنه جاري العمل وتنفيذ 250 الف وحدة سكنية جديدة، منوها ان نسبة الاسكان في اي مشروع لا تتخطى الـ 25% والـ 75% المتبقية تكون مساحات خضراء وخدمات.





واضاف ان مشروعات الاسكان اصبحت موجودة في مختلف انحاء الجمهورية من الشمال الي الجنوب، مشيرا الى انه من المقرر الانتهاء من مشروع 250 الف وحدة خلال سنة تقريبا.





ولفت الى ان هناك خطة لعمل 36 مدينة من مدن الجيل الرابع، ومقسمة لـ 3 مراحل المرحلة الاولى تضم 17 مدينة والتي تم الانتهاء منها بالفعل ومنها العاصمة الادارية والمنصورة والعلمين وغيرها، والمرحلة الثانية 14 مدينة، والمرحلة الثالثة تحت الدراسة.



