بدون مكياج.. أيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت أيتن عامر ، بإطلالة بسيطة وانيقة خطفت بها الانظار بصورة سيلفى، مرتدية بلوزة باللون البيج .





ومن الناحية الجمالية ، جذبت أيتن عامر الأنظار بعدم وضع مكياج والظهور ببشرتها الطبيعة ،وتركت شعرها منسدلًا على كتافيها.





وعلقت على الصورة قائلة:" إذا كنت تشعر بالسعادة ، ابتسم من كل قلبك.. إذا كنت محبطًا ، ابتسم بكل قوتك.





وكان اخر أعمال أيتن عامر كان بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



