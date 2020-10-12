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مرأة

بدون مكياج.. أيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت  أيتن عامر ، بإطلالة بسيطة وانيقة خطفت بها الانظار بصورة سيلفى، مرتدية بلوزة باللون البيج .

ومن الناحية الجمالية ، جذبت أيتن عامر الأنظار بعدم وضع مكياج والظهور ببشرتها الطبيعة ،وتركت شعرها منسدلًا على كتافيها.

وعلقت على الصورة قائلة:"إذا كنت تشعر بالسعادة ، ابتسم من كل قلبك..إذا كنت محبطًا ، ابتسم بكل قوتك.

وكان اخر أعمال أيتن عامر كان بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير. 

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