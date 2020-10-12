بعد تألقها في دور مريضة سرطان.. أبرز 10 صور لـ رانيا منصور

أثارت الفنانة رانيا منصور الجدل بعد تألقها في المسلسل الجديد "أسود فاتح" والذي قامت فيه بدور مريضة سرطان، وشاركت الفنانة رانيا منصور مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتتميز الفنانة رانيا منصور بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تكشف أنوثتها سواء من الملابس الكاجوال أو الفساتين السواريه.
وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
وآخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.
الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.