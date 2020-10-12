بعد تألقها في دور مريضة سرطان.. أبرز 10 صور لـ رانيا منصور

أثارت الفنانة رانيا منصور الجدل بعد تألقها في المسلسل الجديد "أسود فاتح" والذي قامت فيه بدور مريضة سرطان، وشاركت الفنانة رانيا منصور مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتتميز الفنانة رانيا منصور بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التي تكشف أنوثتها سواء من الملابس الكاجوال أو الفساتين السواريه.



