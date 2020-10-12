محافظة البحيرة تكثف جهودها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. شاهد

تشهد محافظ البحيرة، استعدادات مكثفة بجميع الادارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس مع مراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والتخت والفصول الدراسية وتهيئة .كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مبادرة "احمى نفسك .. احمى بلدك" والتى بدأت منتصف شهر سبتمبر الماضى بمدارس المحافظة لنشر الوعى الثقافى والصحى لدى العاملين بالمدارس والادارات التعليمية شهدت نجاحا كبيرا حتى الآن من خلال روح التعاون البناء والفعال بين الجميع للعمل على خروج المدرسة فى اجمل صورة لاستقبال ابنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد 2020/2021 مؤكدا استمرار الجولات والزيارات التفقدية للوقوف على فعاليات المبادرة، تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روح التنافس الإيجابي بين المدارس.





وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة تشمل أعمال النظافة داخل وخارج المدارس مع اعداد خطة وقائية تهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات، وكذا نظافة الأفنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الأعلام ودهان الأسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها.





كما تشمل المبادرة متابعة كل الإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحى والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الأشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك.





من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.





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