اعتماد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر كمركز معتمد للشهادات الدولية

وقعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بروتوكول تعاون مع شركة Skills Plus المُمثل لشركة Certiport Pearson - في مصر، لإعتمادها كمركز تدريب واختبارات دولية واعتمادها من شركات Certiport ، microsoft ميكروسوفت وشركة أدوبي adobe، وشهادة ESB & IC3 والتحول الرقمي، فضلًا عن عدد من الشهادات الدولية الأخرى والمُنفذه عن طريق شركة ( سيرتي بورت احدي شركات بيرسون العالمية Pearson- Certiport)، وكذا شركة Cisoسيسكو العالمية في مصر وذلك عن طريق الوكيل في مصر شركة (اسكيلز بلس – Skills Plus).





وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ومازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson في مصر.





وقال الدكتور محمد المحرصاوي ، إن الإختبارات الخاصة بالشهادات الدولية ستكون من خلال المشروعات الخاصة بالأزهريين كسفراء الأزهر و منحة 5000 أزهري، وكذلك في مقرات المنظمة وأماكن تجمع الأزهريين.





وأكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من دور المنظمة في مجال الخدمة المُجتمعية والعمل على تطوير مهارات الأزهريين وقدراتهم بكافة مناحي الحياة إجتماعيًا وثقافيًا وعلميًا للقيام بأدوارهم القومية ومسئولياتهم المُجتمعية.





وأشار مازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson - في مصر، إلي أن هذا التعاون سيتيح للأزهريين والعاملين في قطاعات الأزهر، مختلف التدريبات والاختبارات الدولية بتخفيضات كبيرة تتناسب مع الجميع ، تقديرًا وعرفانًا بدور الأزهر العالمي والعمل على المساهمة في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في إطار السياسة العالمية.



