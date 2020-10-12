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أخبار العالم

بهدف لم الشمل .. إسرائيل تستقبل عددا ضخما من الإثيوبيين .. تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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محمد عثمان
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية سمحت بهجرة ألفي شخص من الإثيوبيين اليهود المعروفين بالفلاش مورا في إطار إجراءات لم شمل الأسر اليهودية.

وأعربت وزيرة الهجرة الإسرائيلية الإثيوبية الأصل، بنينا تامانو شطا، بتصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على استقبال 2000 شخص من إثيوبيا للقاء أقاربهم في إسرائيل.

يذكر أنه لا يستفيد أفراد الفلاش مورا الذين يؤكدون أنهم متحدرون من يهود إثيوبيين، من قانون العودة الذي يتيح لكل يهودي الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها بشكل تلقائي.

وأعدت الحكومة الإسرائيلية عام 2015 لائحة مرشحين تضمّ تسعة آلاف إثيوبي مسموح لهم بالهجرة إلى إسرائيل خلال خمس سنوات تحت عنوان لم شمل العائلات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن الأخير أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأبلغه بأنه يخطط لاستقبال 2000 من أبناء الفلاش مورا المتواجدين في أديس أبابا وغوندار التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل.

ورد آبي أحمد بأنه لا يعارض ذلك وأن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "رئيسي الوزراء بحثا امكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى أثيوبيا".
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