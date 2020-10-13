السيسى وجه بإعادة الحصر.. نيفين القباج: 18 ألف طفل بلا مأوى في الشارع

قالت الدكتور ة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك أكثر من 18 ألف طفل بلا مأوي في الشارع، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحصر مرة أخري.





وأضافت القباج خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة «TeN» مع الإعلامي نشأت الديهي: الحصر الذي تم على كبار بلا مأوى بلغ 7 ألاف أي نتحدث عن 25 ألف، ولدينا 17 سيارة متنقلة تجوب الشوراع للوصول إلى هؤلاء"، مشيرة إلى أنه لن يتم أخذ طفل أو كبير بالقوة.





وتابعت:" إذا كان له أسرة يتم التواصل معها ومحاولة لم الشمل، وهناك أسر ترفض الاستلام، ونفتح مجال للأسر البديلة، ونقلل من مؤسسات الرعاية للأطفال.. ونحن عازمون على تقديم خدمة أفضل".

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واضافت: "الخبر الثاني المفرح أن المعاشات اللي فوق 80 سنة يتم إتاحتها في المنازل، كما تم تخصيص 100 جنيه زيادة للمسنين في تكافل وكرامة،، وأصحاب تكافل وكرامة معفيين من المصروفات المدرسية وشملت مليون طالب معفي من المصروفات واستفاد من هذا القرا 2 مليون أسرة كما يتم دعم المكفوفين بمبالغ مالية".



