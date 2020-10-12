AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان تحذر تركيا: كفاكم إشعالا للحروب في المنطقة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:31 م
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
Advertisements
قسم الخارجي
اعتبر وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، أن تركيا تعمل على إشعال المنطقة، وبذر الخلافات وخرق البروتوكولات الدولية.

وهاجمت اليونان، تركيا بعد قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط، في معاودة للحركات الاستفزازية التركية التي سبق وحذرت منها أوروبا.

قال وزير الخارجية اليوناني إن تركيا هي القاسم المشترك في جميع ملفات النزاع بالمنطقة (كاراباخ- سوريا - العراق - ليبيا - شرق المتوسط). 

وأعلنت أنقرة، عزمها إرسال سفينة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع الجارة اليونان، في قرار ينذر برفع منسوب التوتر مع أثينا والاتحاد الأوروبي.

 ستقوم السفينة "عروج ريس"، اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 22 من الشهر الجاري، بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة "كاستيلوريزو" اليونانية.

وساد التوتر بين تركيا واليونان، بعد إرسال الأولى سفينة رصد زلزالي إلى شرق المتوسط، في العاشر من أغسطس الماضي، وهذه الاستفزازات التركية هي ما دفعت الاتحاد الأوروبي، خلال قمته في بروكسل، إلى تهديد نظام أردوغان بفرض عقوبات هذه المرة.

كما طالب أعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا بعد أن اعتبروها حليفًا غير موثوق به، ويجب ألا تترك واشنطن أنقرة دون عقاب.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفغانستان: مقتل 11 فردا من قوات الأمن في هجمات لطالبان بإقليمي قندوز وهلمند

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذه غارات جوية ضد طالبان في هلمند دعما لقوات الأمن الأفغانية

ترشيحاتنا

بماذا وصف النبي الرجل الذي يضرب زوجته؟.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

مقدرش أغني شعبي.. وائل جسار: الطبقة الحاكمة الفاسدة في لبنان دفعت الشباب للهجرة

كيفية صلاة الحاجة .. تعرف على أفضل وقت لها ودعائها وعدد ركعاتها

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة