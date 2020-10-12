اليونان تحذر تركيا: كفاكم إشعالا للحروب في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس"، أن تركيا تعمل على إشعال المنطقة، وبذر الخلافات وخرق البروتوكولات الدولية.





وهاجمت اليونان، تركيا بعد قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط، في معاودة للحركات الاستفزازية التركية التي سبق وحذرت منها أوروبا.





قال وزير الخارجية اليوناني إن تركيا هي القاسم المشترك في جميع ملفات النزاع بالمنطقة (كاراباخ- سوريا - العراق - ليبيا - شرق المتوسط).





وأعلنت أنقرة، عزمها إرسال سفينة للتنقيب عن النفط في مياه متنازع عليها مع الجارة اليونان، في قرار ينذر برفع منسوب التوتر مع أثينا والاتحاد الأوروبي.





ستقوم السفينة "عروج ريس"، اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 22 من الشهر الجاري، بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة "كاستيلوريزو" اليونانية.





وساد التوتر بين تركيا واليونان، بعد إرسال الأولى سفينة رصد زلزالي إلى شرق المتوسط، في العاشر من أغسطس الماضي، وهذه الا ستفزازات التركية هي ما دفعت الاتحاد الأوروبي، خلال قمته في بروكسل، إلى تهديد نظام أردوغان بفرض عقوبات هذه المرة.





كما طالب أعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا بعد أن اعتبروها حليفًا غير موثوق به، ويجب ألا تترك واشنطن أنقرة دون عقاب.