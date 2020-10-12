وزير التعليم: الرئيس كلف الحكومة بالتفكير في حلول تساعد الأمهات العاملات أثناء الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا في حاجة إلى وجود تفهم من أولياء الأمور والمعلمين في المدارس من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.





وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: "كل طالب يمتلك جدولا دراسيا متكاملا على مدار الأسبوع ويكونوا على علم بكل الحصص الدراسية والطالب سيكون مشغولا بالتعليم طوال أيام الأسبوع ".





وتابع طارق شوقي: "الرئيس السيسي كلف الحكومة بالتفكير في حلول لمساعدة الأمهات العاملات أثناء الدراسة".





وأكمل طارق شوقي: " هناك حضور وغياب الطلاب في المدارس لأن هناك شرحا من المدرس داخل الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد.



