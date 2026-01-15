قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعزيز التعليم التكنولوجي المصري الياباني.. وزراء التعليم في مصر واليابان يزورون معهد الكوزن

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

 وزير التعليم العالي:

-الكوزن يعزز التعاون المصري الياباني ويؤهل مهندسين قادرين على المنافسة عالميًا

-الشراكة مع اليابان تدعم التعليم التطبيقي والتقني وتأهيل الطلاب المصريين والأفارقة

وزير التربية والتعليم:

 -معاهد الكوزن نقلة نوعية في تطوير التعليم التكنولوجي بمصر

-خلال عامين سيشارك طلاب مصريون في مسابقة روبوكون اليابانية.

وزير التعليم الياباني:

-معهد الكوزن منصة لنقل الخبرات اليابانية ودعم الصناعة المصرية

-تعزيز التعاون مع مصر في التعليم والبحث العلمي لتعزيز الابتكار والصناعة

 شرف: تجربة الكوزن تجسد رؤية الدولة في ربط التعليم بالإنتاج

 

استقبل كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم التكنولوجي،  ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم يوهي ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، خلال زيارة رسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا  (JICA).

وجاءت الزيارة بحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، ود.رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ود.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ود.أحمد البنداري رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة الجايكا اليابانية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد الكوزن، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الصناعة، ومن بينهم ممثلي شركة نيسان مصر، إلى جانب ممثلي مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في دعم منظومة التعليم التكنولوجي المتقدم.

خلال الزيارة، أكد د.أيمن عاشور أن زيارة وزير التعليم الياباني لمعهد الكوزن المصري الياباني يعكس قوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر واليابان في التعليم، مشيرًا إلى أن المعهد نموذج ناجح للتعاون الدولي في التعليم التكنولوجي المتقدم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأضاف د.أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي تعمل وفق رؤية لدعم التعليم والبحث العلمي التطبيقي وربطهما بالصناعة، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الشراكة مع اليابان عبر مشروعات مثل الجامعة المصرية اليابانية ومعاهد الكوزن، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وتسهم في تأهيل الطلاب المصريين والأفارقة ودعم التعليم التقني والفني في مصر وعلى مستوى إفريقيا.

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، أن التعاون المصري الياباني يُعد نموذجًا رائدًا للشراكة الدولية الناجحة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن معهد «كوزن» بمدينة العاشر من رمضان يجسد هذا التعاون بصورة عملية تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لأحدث النظم التعليمية والتكنولوجية. 

وأعرب وزير التربية والتعليم عن إشادته بالمستوى المتقدم لمسابقة «روبوكون» العلمية اليابانية الروبوتات والهندسة، مؤكدًا أنه خلال عامين سيشارك طلاب مصريون في هذه المسابقة العلمية المرموقة.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الياباني بالتجربة المصرية اليابانية في التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أن معهد الكوزن المصري الياباني يمثل منصة متميزة لنقل الخبرات اليابانية في الهندسة والتصنيع المتقدم والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى دعم الحكومة والصناعة اليابانية لهذه التجربة وسعادته باستمرار التعاون.

وأكد الوزير حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في البحث العلمي المشترك، وتطوير المناهج التكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، معربًا  عن فخره بالشراكة مع مصر في تطوير منظومة التعليم.

وفي كلمتها، أكدت د. رشا سعد شرف، أن معهد الكوزن المصري الياباني يعد أحد أهم المشروعات الإستراتيجية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويجسد رؤية الصندوق في تطوير منظومة التعليم من خلال نماذج تعليمية مبتكرة قائمة على الشراكات الدولية وربط التعليم بالإنتاج.

وأضافت د.رشا أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع تجربة الكوزن في مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين وهيئة الجايكا، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء رأس مال بشري مؤهل لقيادة المستقبل.

وخلال الزيارة، قدم د. أحمد البنداري عرضًا تفصيليًا حول المعهد الكوزن المصري-الياباني، استعرض فيه فلسفة المعهد القائمة على الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي، من خلال تبسيط العلوم وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وللجانب الياباني، على دعمهم المستمر للمعهد.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة المعهد، شملت المعامل وورش التدريب، والاطلاع على نماذج من مشروعات الطلاب، بما يعكس حجم التطور الذي تحقق في تطبيق التجربة اليابانية للتعليم التكنولوجي داخل مصر، كما قدم طلاب معهد الكوزن عددًا من العروض الإبداعية، شملت مسرحية قدمت باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وبودكاست حواري باللغة اليابانية، إلى جانب تنفيذ تجربة فيزياء علمية لإطلاق صاروخ يعتمد على قوة دفع الماء.

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

