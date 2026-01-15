بيخلي الجسم يبني نفسه .. اختراع دواء جديد يعيد بناء الغضروف

يعاني عدد كبير من الأشخاص وجود ألم مزمن في الركبة نتيجة تآكل تدريجي لغضروف المفصل الذي يحدث مع التقدم في العمر أو بسبب رفع الأشياء الثقيلة أو الإصابات خاصة بين الرياضيين.

اخترع باحثين من جامعة ستانفورد دواء جديد يساعد فى تخفيف الألم وعلاج سببه مباشرة من خلال تحفيز نمو غضروف جديد.

ووفقا لموقع روسيسكايا غازيتا يكمن جوهر الاكتشاف في مكافحة السبب الجزيئي لشيخوخة المفاصل، وليس فقط العواقب واكتشف العلماء أن بروتينًا يُسمى 15 PGDH ، يتراكم مع التقدم في العمر داخل المفاصل التالفة، ويعمل كـ"فرملة بيولوجية" تمنع تجديد الغضاريف وكلما زادت كميته ، ضعفت قدرة خلايا الغضروف على التعافي وازادت الالتهابات فى المفاصل وتسارعت عملية تدمير أنسجته.

مزايا الدواء الجديد



ويعمل الدواء الجديد كـ"كتلة عالية الدقة"، حيث يرتبط ببروتين 15 PGDH ويُلغي مفعوله ومع تحرير هذه "الفرملة"، يرتفع مستوى البروستاجلاندين E2 في أنسجة المفصل، وهي مادة تمنح خلايا الغضروف دفعة قوية للتجدد.

بعد ذلك، تتلقى خلايا الغضروف أمر بناء الغضاريف بشكل واضح، فحينها تبدأ في إنتاج الكولاجين وبقية مكونات النسيج

وكشفت التجارب على الحيوانات نتائج مذهلة؛ فعند حقن الدواء في ركب فئران مسنة كان غضروفها تالفا لاحظ الباحثون وقف تدهور الغضروف بل وبداية تجديد الخلايا كما أظهر العلاج قدرة على منع تدهور الفصال العظمي بعد إصابة اصطناعية مما يفتح المجال لعلاج هذه المشكلات المزمنة لدى البشر.

