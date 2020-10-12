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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: سنعلن عن عدة لقاحات مضادة لـ كورونا في هذا الموعد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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محمد عثمان
صرح نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستعلن عن عدة لقاحات سيتم الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.


وقال بنس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام في أمريكا بحلول العام الجاري، مضيفًا "نحن نرى في دول أوروبا الوسطى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. هذا وباء عالمي".


وتابع: "لا يمكننا أن نقول أن كل شيء سيمر حتى نحصل على لقاح آمن وفعال".


وأردف بنس: "في تلك اللحظة نحن نتجه للحصول على لقاح آمن أو أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري".


وأوضح أن هناك بعض اللقاحات تم الشروع في انتاجها بالفعل، مضيفًا أنه "بمجرد أن تقرر إدارة الغذاء والدواء أنها آمنة وفعالة، يمكننا توزيع ملايين الجرعات على الشعب".


وتواجه إدارة ترامب انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع ملف جائحة كورونا، حيث سيطر هذا الملف على المناظرة الرئاسية التي أجراها ترامب ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، وكذلك المناظرة التي خاضها بنس ضد منافسته كامالا هاريس.
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