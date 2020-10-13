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تعليم

التعليم العالي: تخصيص 15 منحة دراسية بالخارج.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربينى
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  مكتب وزير الخارجية للشئون الأوروبية بتخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides  وشركه Euro- Africa.


ولمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفيه التقدم والتخصصات المتاحه يمكن الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

https://www.ktoridesfoundation.org/

وذلك علما بأن آخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020 ، كما الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل اى نفقات عن هذه المنح


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن تقدم هــونج كونج 300 منحة للحصول على الدكتوراه فى إطـــار برنامــج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme  للحصول على درجه الدكتوراه للعام الاكاديمى 2021/2022.

وتتضمن المنحة المزايا الماليه :-

 القيمة المالية : 

- 26,600 HK$ بما يعادل 3,400 دولار امريكى شهرى

- مصاريف ابحاث وسفر ومؤتمرات 13,3000 HK$ بما يعادل 1,700 دولار امريكى فى السنه ولمده 3 سنوات


- كما أن أخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020

وللمزيد من المعلومات  والاستفسار عن المنح والشروط  المتاحة يمكن الرجوع للموقع الالكتروني الاتى:

www.rgc.edu.hk/hkphd

للاستفسارات برجاء الارسال على الايميل التالى :


علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات من هذه المنحة

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