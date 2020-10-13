AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منع ظهور مجدي عبد الغني.. بيان مهم من قناة TeN ردا على شكوى النادي الأهلي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:37 ص
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
Advertisements
حسام الحارتي
أصدرت قناة "تن"، بيانا؛ ردا على شكوى  النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضد أحد البرامج الرياضية؛ لتجاوزها في حقوق القلعة الحمراء، والمسئولين بها.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه دون مبرر على طول الخط. 

وجاء بيان الصادر من قناة "تن"، الفضائية كالتالي :

في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلي ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام.. وفي الوقت الذي نطالب فيه بإعلاء المصلحة العليا للوطن علي ما دونها من مصالح.. وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتحلى بالحكمة وعدم المتاجرة بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف..كان لزامًا علينا أن نفعل ما نقول.. 

وأضاف البيان: لقد اخترنا الطريق الصعب؛ وهو الوقوف في خندق الوطن، وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير من المصاعب.. ومن هذا المنطلق وإزاء البيان الصادر من النادي الأهلي ويحمل شكوى من البرنامج الرياضي ( البريمو ) بقناة TeN حيث تضمنت الشكوى أن البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة وبأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره  إلي آخر ما ورد بالبيان.

وهنا تجدر الإشارة إلي ما يلي :

 ⁃ قناة TeN تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير 

 ⁃ النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه 

 ⁃ البرنامج المشار إليه من إنتاج القناة وهي المالك الوحيد لكافة حقوقه وليس مباعًا لأحد

 ⁃ القناة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الإعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الأداء الجماهيري من خلال الموضوعية في تناول الأمور الكروية 

 ⁃ تلتزم القناة حرفيًا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي 

لذلك وشعورًا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية؛ فإن إدارة القناة قررت ما يلي :

١- مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجًا علي المواثيق والقوانين المنظمة  للعمل علي تصويبها منذ انطلاق البرنامج 

٢- تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام  الرياضي في مصر بالعمل علي ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية 

٣- عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة 

والله من وراء القصد وتحيا مصر بلا تعصب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

مصطفى يونس: إدارة الأهلى تجامل الأقارب والأصدقاء داخل القلعة الحمراء

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

مجدى عبدالغني: الأهلي خاض مباراة مصر بأعصاب هادئة.. وفايلر سيرحل عن القلعة الحمراء

طالب بمحاسبة نشأت الديهى.. الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلى للإعلام.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

بسبب مضايقة ابنته .. أحمد زاهر ينفعل على المعجبين.. شاهد

ميدو: الزمالك سيحقق موسما ناجحا بامتياز في حالة واحدة

حدفته بالجزمة فضربها بـ الشلوت .. فضيحة في مديرية تعليم الدقهلية .. فيديو

كهربا على رأس قائمة الأهلي في رحلة المغرب

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

بالصور.. خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها