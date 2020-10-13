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رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل في مهمة تأمين الصدارة أمام بيرو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
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محمد السعيد
يحل منتخب البرازيل ضيفا ثقيلا على نظيره بيرو في تمام الثانية صباح غد الأربعاء، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجونبية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب البزايل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب تصفيات المونديال، والسير بخطى ثابتة نحو الصعود إلى نهائيات كأس العالم.

كان منتخب البرازيل اكتسح نظيره البوليفي بخماسية نظيفة عن طريق ماركينوس ثم ضاعف روبيرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثاني والثالث ،وسجل  خوسيه كارسكو الهدف الرابع للسامبا في شباك فريقه بينما اختتم فيليب كوتنيو النتيجة بالهدف الخامس.

في المقابل يطمح منتخب بيرو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيليساو تمنحه دفعة قوية للقتال في المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على حلم التأهل إلى المونديال.

وافتتح منتخب بيرو مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الجمعة الماضية، بالتعادل من باراجواي بهدفين لكلا منهما.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كلا من كولومبيا والأوروجواي والأرجنتين، بينما يحل منتخب بيرو خامسا بنقطة وحيدة.

ويلتقي الليلة ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة تصفيات كأس العالم، الأرجنتين مع بوليفيا الإكوادور مع أوروجواي، فنزويلا مع باراجواي، تشيلي مع كولومبيا.

يذكر أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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