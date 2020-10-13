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محافظات

المغربى: حملة نظافة وتهذيب للأشجار بشوراع مدينة سفاجا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:41 م
حملة نظافة وتهذيب
حملة نظافة وتهذيب للأشجار بشوراع مدينة سفاجا
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إبراهيم جادالله
تابعت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، الثلاثاء، حملة قادها رجال إدارة الزراعة والتجميل بالتنسيق مع إدارة النظافة لتجميل وقص وتهذيب الأشجار بالطرق العامة بمدينة سفاجا. 

أوضحت "رئيس المدينة" أن الإدارة تعمل بشكل دوري على متابعة أشجار الزينة والأشجار العالية بالجزر الوسطى وعلى جوانب الطرق العامة وريها وتهذيبها وقصها.
 
وأضافت "المغربي" أن الإدارة قامت،بقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العاليه بطريق الكيلو 3 وقص الاشجار بمكتب أمن الدولة القديم وعلى جانبي الطريق وكذلك حديقة المجلس.
 
وأشارت "رئيس المدينة" إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة لإزالة إشغالات مساطب ودرجات سلالم ودواوين مخالفة لخط التنظيم في المهد، بمداخل العمارات بالأحياء الجديدة بالتنسيق بين الشرطة وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، لتنفيذ الشكوي والازالة حتى مستوى سطح الأرض والتنفيذ طبقا للقانون، حفاظًا على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.
 
وأكدت "المغربي" على مواصلة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مشددةً على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوي المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي مدينة سفاجا، وتوفير حياة كريمة لهم.
المغربى: حملة نظافة وتهذيب للأشجار بشوراع مدينة سفاجا
المغربى: حملة نظافة وتهذيب للأشجار بشوراع مدينة سفاجا
المغربى: حملة نظافة وتهذيب للأشجار بشوراع مدينة سفاجا
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