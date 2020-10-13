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اقتصاد

مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للتراجع فى منتصف التعاملات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:56 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط من مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2138 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13251 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4312 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 1041 نقطة.
  
في سياق منفصل أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن موافقة المساهمين بنسبة 82.5% من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر-عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، مع قيام شركة الحديد والصلب بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد القوائم مالية للشركتين.

كماسيتم إعداد القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين، وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقًا للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية الواجبة.
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