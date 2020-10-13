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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتبنى معايير مشتركة لقيود السفر المرتبطة بـ كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:57 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتبنى معايير مشتركة لقيود السفر المرتبطة بـ
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قسم الخارجي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اعتماد معايير مشتركة للقيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقا لوسائل الإعلاما لمختلفة، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وانهاء الاجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني بسبب وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة.

وخلال اجتماع في لوكمسبورج، وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الاوروبي.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت عدة دول في جميع أنحاء أوروبا في أن تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تسجيل نجاح في إبطاء تفشي الوباء في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الغالبية العظمى من الدول عن تسجيل إصابات أكثر من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس في وقت سابق من هذا العام. ولكن، في حين أن أعداد الإصابات قد تبدو أعلى، فقد يكون السبب ببساطة هو أن الزيادة في القدرة على الاختبار تحدد المزيد من الحالات.
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