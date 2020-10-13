بحضور سفير الاتحاد الأوروبي.. محافظ أسيوط يشهد توقيع مشروع انطلاقة لدعم المجتمع المدني

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توقيع اتفاقيات المنح الفرعية (مشروع انطلاقة) بين الاتحاد الأوروبي وهيئة إنقاذ الطفولة مكتب مصر بالشراكة مع جمعية عطاء بلا حدود لدعم منظمات المجتمع المدني لبناء فرص سبل العيش للشباب بمحافظة أسيوط.









يأتي ذلك في إطار الأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق مكاسب (صحية، وتعليمية، واجتماعية واقتصادية...) ملموسة للمجتمعات الفقيرة والمهمشة في الصعيد، وهو ما يصب في أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.











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وحضر التوقيع السفير كريستين برجير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، وتامر كيرولس، المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، والعميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومنار كامل، مدير وحدة حماية الطفل، ونصر الدين حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود ومسئولي وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية المشاركة كـ"جمعية أفضل لتنمية المجتمع بالسوالم، وجمعية الثقافة الإسلامية لتنمية المجتمع ببني غالب، وجمعية مجد الإسلام لكفالة اليتيم، وجمعية بادر لتنمية الصعيد بالعونة، وجمعية تنمية المجتمع بساحل سليم، وهيئة إنقاذ الطفولة، وجمعية عطاء بلا حدود لتنمية المجتمع".









بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم الترحيب بالحضور ثم كلمة للمحافظ وسفير الاتحاد الأوروربي والمدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، تلاها الاستماع لاستعراض وشرح تفصيلي عن مشروع "انطلاقة".









وأكد محافظ أسيوط على دور الهيئات والمؤسسات الإجتماعية في دعم المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال المشروعات التي يتم تقديمها وتنفيذها على أرض المحافظة، مما يساهم فى تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية مشيرًا إلى تقديمه لجميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ جميع المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.









وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والوقوف بجانب الدولة في القطاعات الخدمية المختلفة لتطوير وتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن بجميع ربوع الجمهورية، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي.









من جانبه، أوضح تامر كيرولس، المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، أن مشروع "انطلاقة" يهدف لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية لتكون لديها القدرة على دعم الشباب المهمش للحصول على مهارات تساعده في الحصول على فرصة عمل واستخدام هذه المهارات، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمعات المستهدفة.









وقال إن المشروع الذي سيتم تنفيذه بالمناطق المهمشة بمحافظة أسيوط (ساحل سليم، أبنوب، قرية بني غالب) يسعى للعمل في عدة اتجاهات لتحقيق أثر فعال ومستدام بالمجتمع المستهدف من بينها "بناء قدرات جمعية عطاء بلا حدود ومنظمات المجتمع المدني المحلية" لدعم توظيف الشباب والتوظيف الذاتي، وتمكين الشباب والفتيات المستهدفة بمهارات حياتية ومهارات ريادة الأعمال، ومشاركة الأجهزة الحكومية على النطاق المحلي والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بفعالية في دعم تنمية الشباب للحصول على فرص وظيفية قائمة على سوق العمل كفرص سبل معيشية.







