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أخبار البلد

وزير الأوقاف: إجمالي افتتاحات المساجد يصل إلى 400 مسجد بنهاية الشهر الجاري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:15 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عام 2020 هو عام عمارة المساجد حيث نجحنا في استغلال ظروف فترة كورونا فى تكثيف أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بما أدى إلى نقلة نوعية هذا العام فى عمارة المساجد.

جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.

وأضاف جمعة: "فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وحتى الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 383 مسجد ومتوقع ختام الشهر افتتاح 400 مسجد وهو رقم غير مسبوق فى تاريخنا ولا فى أى دولة".

وتابع وزير الأوقاف: "إلى جانب العناية بالمبنى هناك العناية بالمعنى، وبعد حديث الرئيس بأهمية الوعى، أردنا أن يكون عام 2021 عام الوعى".
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