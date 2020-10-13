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ثقافة

الأحد المقبل.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:22 م
مهرجان سماع - أرشيفية
مهرجان سماع - أرشيفية
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أ ش أ
يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان (سماع) الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة للمهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض، فى الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة، كما يتحدث الفنان انتصار عبد الفتاح عن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار ١٢ سنة، والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.

ويحضر المؤتمر الدكتور هشام عزمى الأمين العام لمجلس الأعلى للثقافة، وسعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وفتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

ويقام مهرجان (سماع) تحت رعاية وزارة الثقافة، ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٩ أكتوبر الجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة.
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