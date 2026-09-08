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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذا الطبق يخفض نسبة السكر في الدم.. اعرف فوائده

السكر
السكر
اسماء محمد

تساعد البامية في تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يساهم فى الوقاية من الإصابة بالمرض المزمن.

وفقا لموقع كيلافند كلينك عندما يعجز الجسم عن معالجة الجلوكوز (السكر) بشكل صحيح، قد تُصاب بداء السكري من النوع الثاني وهو مرض مزمن قد يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الأعضاء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن حتى لو لم تكن مُعرّضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، فلا يزال هناك سبب وجيه للتحكم في مستوى السكر في الدم. فإلى جانب تجنّب الإصابة بالسكري مستقبلًا، يُوفّر لك مستوى السكر المُستقر في الدم طاقةً أكثر استقرارًا، ويُساعدك على تجنّب الشعور بالجوع الشديد والبامية هي أحد الأطعمة التي تُساعد على خفض مستويات السكر في الدم على المدى القصير والطويل.

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في البامية أيضًا في التحكم بنسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر والكربوهيدرات.

البامية فوائد البامية السكر خفض السكر السكر في الدم

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