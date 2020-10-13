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رياضة

سفير مصر بالمغرب يتحدث عن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:20 م
أشرف إبراهيم سفير
أشرف إبراهيم سفير مصر بدولة المغرب
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محمد السعيد
تحدث سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم عن ترتيبات استقبال فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، استعدادا لخوض مواجهتهم في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وتطير بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء بدوري أبطال أفريقيا، بينما يسافر بيراميدز، بعد غد الخميس.

وقال سفير مصر بالمغرب في تصريحات لـ " صدى البلد:"لا يوجد حجر صحي فور الدخول إلى المغرب، الشرط الوحيد عمل تحليل " pcr"  قبل 72 ساعة فقط من الوصول".

وتابع:" الأهلي والزمالك وبيراميدز سيلتزمون بالبقاء في فنادقهم خلال فترة الراحة، لحين خوض المباراة".

وأشار:" أعتقد أنه لن يكون هناك وقت أمام الأهلي والزمالك للتسوق رغم أن المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في المغرب، لأن طائرة كل فريق ستغادر عقب المباراة بساعات قليلة".

وواصل:" مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفيدالية ستقام بدون جماهير كما هو معروف، وسيحضر فقط المسؤول الإعلامي ومصور مع كل فريق حسب تعليمات الكاف".

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
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