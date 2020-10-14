العربيات القديمة صاجها ناشف وتستحمل .. تعرف على صحة المقولة ومدى تأثيرها على سلامتك

عند التفكير في شراء سيارة لابد من أن تسمع المقولة الشهيرة "العربيات القديمة صاجها ناشف وتستحمل الكثير من الناس أن السيارات الحديثة هي سيارات هشة وتتحطم بسرعة على عكس مثيلاتها من الموديلات القديمة المصنوعة من معدن اقوي. "، والسبب وراء ذلك هو اعتقاد سائد لدى





و الكثير من الناس يتساءلون هل في حالة حصول حادث سيكون قائد السيارة ومرافقيه بمأمن في السيارات القديمة أكثر أم في السيارات الحديثة ففي هذا السياق نعرض لكم هذا الموضوع .





في حقيقة الأمر أن طريقة تصميم السيارات القديمة غير آمنة على الرغم من أنها مصنوعة من الحديد القوي، ولكن بطريقة غير آمنة وبأساليب لم تضع بالحسبان سلامة السائق بعكس السيارات الحديثة التي تكون أول أولوياتها هي حماية وسلامة السائق.





والدليل على ذلك هو أن شركات تصنيع السيارات الحديثة تولي اهتماما كبيرا في زيادة عدد الوسائد الهوائية في سياراتها، وكذلك أعمدة الحماية الجانبية المصنوعة من الفولاذ القوي والذي يوفر حماية اضافية للسائق و الركاب.





ونجد أيضا أن السيارات الحديثة بها أنظمة حزام الأمان الذي يقوم بجذب سائق السيارة للكرسي في حالة استخدام الفرامل بشكل قوي، فبعد عمل الكثير من الحوادث التجريبية، والتي تكلف الملايين من الدولارات انتهت إلى طريقة تصميم شاسيه السيارة بطريقة مقوسة قليلا، حتى تمتص الصدمات من الأمام ومن الزوايا؛ لتقوم بتوزيع الصدمة على باقي جسم السيارة ليتم امتصاص الصدمة وتخفيف .





علي العكس تماما في السيارات القديمة فلم يكن لديهم الوعي الكافي و التفكير السليم في مثل هذه الأشياء، فلم يبدو أمان السائق والركاب الاهتمام الكافي لذلك السيارات الحديثة تتحمل الحوادث وتحفظ أرواح السائقين والركاب على عكس السيارات القديمة التي تفتقر لوسائل الأمان.



