تباين أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع بتراجع قرشا .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع بزيادة قرشين .
اقرأ أيضا ..الإسترليني الأغلى..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 13 -10-2020
وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع بتراجع قرشا .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع بزيادة قرشين .
اقرأ أيضا ..الإسترليني الأغلى..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 13 -10-2020
وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.