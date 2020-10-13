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اقتصاد

تباين أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع بتراجع قرشا .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع بزيادة قرشين .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

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