الإسترليني الأغلى..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 13 -10-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.35 جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.15 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.78جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.35 جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على الغاز في 2020
وسجل الفرنك السويسرى 17.15 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.78جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع .