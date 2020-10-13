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حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم القاعدة بالسودان لـ 15 نوفمبر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان"، لجلسة 15 نوفمبر لاستكمال فض الاحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور الامين العام لمأمورية طرة حمدى الشناوى وسكرتارية طارق فتحى.
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