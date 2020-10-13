الجنايات تؤجل محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم القاعدة بالسودان لـ 15 نوفمبر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان"، لجلسة 15 نوفمبر لاستكمال فض الاحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور الامين العام لمأمورية طرة حمدى الشناوى وسكرتارية طارق فتحى.