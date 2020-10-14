أبطال وضيوف وفيلم الخطة العايمة يتحدثون لـ «صدى البلد»: محمد عبد الرحمن: غيّرنا اسم الفيلم لهذا السبب.. كريم عفيفي: أتمنى نجاح العمل وتحقيق أعلى الإيرادات

علي ربيع: أدعو الجمهور للذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم

حمادة صميدة: أنا ضيف شرف بالعمل

مؤلف الخطة العايمة: الرقابة عترضت على اسم الفيلم لهذا السبب

أقيم عرض خاص لفيلم الخطة العايمة في مدينة السادس من أكتوبر، وحضر من أبطال العمل، كل من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن (توته) وغادة عادل، التى حرصت على اصطحاب 3 من أبنائها، بجانب المؤلفين "أحمد عبد الوهاب وكريم سامى (كيمز)، واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.

وحرص كل من تامر حسنى وشريف رمزى وشيكو، وأوس أوس، وكريم عفيفي، وحمادة صميدة على حضور العرض الخاص، كما شهد العرض تواجد نجمى النادى الأهلى أيمن اشرف وأحمد الشيخ اللذين تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

والتقت كاميرا صدى البلد بعدد من نجوم الفيلم وتحدثوا عن كواليس العمل، والصعوبات التى واجهتهم، وكيف يرون العرض في ظل كورونا، كما حرص الضيوف الحاضرون على توجيه تهنئة لأبطال الفيلم من خلال صدى البلد، وتحدثوا عن تفاصيل أعمالهم القادمة.

محمد عبد الرحمن

حكى الفنان محمد عبد الرحمن تفاصيل وكواليس مشاركته بفيلم الخطة العايمة، ويجسد من خلاله شخصية نشال أعمي يدعى "على الله"، ويكلف بمهمة مع الفنان على ربيع بتوجيه من الفنانة غادة عادل وعمرو عبد الجليل.

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنه سعيد بخروج العمل إلى النور، لافتا إلى أنه متحمس للعمل منذ قراءة السيناريو الذي كتبه أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ونوه أنهم يقدمون للجمهور جرعة كوميدية بقصة جديدة لم تقدم من قبل.

وعن سبب تغيير اسم الفيلم من الخطة العامية إلى الخطة العايمة، قال إنه كان هناك تشابه فى الاسم مع عمل آخر فاضطررنا لتغييره، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، موضحا انه سعيد لزيادة نسبة الحضور فى السينمات إلى 50% .





وقال إن هذا سيكون مشجعا لعودة الروح إلى السينمات بعد التوقف بسبب كورونا، وأتمنى أن ينجح اللقاح الذي يتم تجربته حاليا على الفيروس لنعود جميعا إلى حياتنا الطبيعية.

وقال إن أصعب ما واجهه فى العمل تأديته لدور الأعمى لافتًا إلى أنه تدرب كثيرا حتى يظهر بشكل متقن ويصدقه الجمهور.





ونوه بأنه يحب العمل مع المخرج معتز التوني، لافتا إلى أنه يعطى مساحة للأبطال المشاركين معه للتمثيل، ويعرف جيدا كيف يخرج منهم التفاصيل التى تفيد الشخصية.

علي ربيع

وخلال لقائنا مع الفنان علي ربيع اقتحم الفنان كريم عفيفي اللقاء ودخل في وصلة هزار مع صديقه علي ربيع، متمنيا له النجاح في فيلمه الجديد، الذي يتواصل عرضه حاليا، وتحقيق أعلى الإيرادات.

ويجسد الفنان علي ربيع فى فيلم الخطة العايمة شخصية أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن، وقال لـ"صدى البلد" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتاً إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه أعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما.

ودعا علي ربيع الجمهور للذهاب إلى دور السينما لمشاهدة العمل، وأن يتخذوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال إن الفيلم جرعة كوميدية تأخذهم بعيدا عن ضغوط كورونا.

أحمد عبد الوهاب

وعبر المؤلف أحمد عبد الوهاب عن سعادته بطرح فيلم الخطة العايمة فى الأسواق، وكشف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أسباب تغيير اسم الفيلم إلى الخطة العايمة، وقال إن الرقابة اعترضت على اسم الخطة العامية، مبررين أن هذا قد يكون به شبهة تنمر، وأوضح أن العمل من البداية كان يحمل اسم "العتب على النظر".

وأكد عبد الوهاب أن الفكرة لديه منذ 4 سنوات، وحينما أخبرهم المخرج معتز التوني أنه يريد أن يقدم فيلما لمحمد عبد الرحمن وعلي ربيع، عرض عليه الفيلم ووافق على الفور، وتحمس له.

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.. الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل

وطرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

أوس أوس

داعب الفنان مصطفى خاطر صديقه أوس أوس أثناء لقاء الأخير مع موقع صدى البلد في كواليس العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" الذي أقيم بأحد دور العرض منذ أيام بحضور نجوم وصناع الفيلم.





وقال الفنان أوس أوس، إن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كان مغامرة.

وأضاف أوس أوس لـ صدى البلد، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.

كريم عفيفي

وهنأ كريم عفيفى أبطال العمل على عرض الفيلم فى السينمات وتمنى أن يحققوا نجاحا كبيرا.

كما تحدث كريم عفيفى عن دوره فى مسرحية علاء الدين الذى يقوم ببطولتها النجم احمد عز وتعرض على مسرح كايرو شو موفينبيك بمدينة الانتاج الاعلامى

وأشار كريم عفيفى إلى أنه اعتذر فى البداية عن تقديم الدور قبل أن يعود لتقديمه مرة اخرى ويحقق نجاحا كبيرا .

وكشف كريم عفيفى عن كواليس مشاركته في مسلسله الجديد الذى يشارك به الفنان الكبير يحيى الفخرانى بطولته ويعرض فى شهر رمضان المقبل، وقال أنه بدأ تصوير العمل منذ أيام وفخور بالتعاون مع الفنان يحيي الفخراني خاصة أنه يحلم من فترة طويلة بالعمل معه.

حمادة صميدة

تحدث حمادة صميدة عن دوره فى الفيلم، مؤكدا أنه فيلم كوميدى خفيف يظهر فيه كضيف شرف.

كما تطرق للحديث عن واقعة التنمر التى وقع فيها هو وابنه وعبر عن انزعاجه من تعرضه للتنمر مؤخرا ، مطالبا من الجميع عدم السخرية منه ، متسائلاً: "إيه ذنب ابنى"، وتابع: "أنا اتعودت على السخرية لكن هو طفل ذنبه إيه".