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ألمانيا تهدد أردوغان.. هايكو ماس: على تركيا أن تنهي دوامة التهدئة والاستفزاز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:07 م
هايكو ماس
هايكو ماس
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قسم التوك شو
عرضت قناة «فرانس24» تقريرا عن استفزاز تركيا للدول الأوروبية وشرق المتوسط، حيث إنه بعد تهديدات أنقرة إلى تصعيد التوتر مجددا مع اليونان و إرسالها سفينة استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي دعا وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» تركيا لوضع حد لما أسماه دوامة التهدئة والاستفزاز في شرق المتوسط.


وذكر التقرير أن وزير الخارجية الألماني نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها "اليوم في نيقوسيا وأثينا سأتحدث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي قبرص واليونان حول الوضع في شرق المتوسط، على تركيا أن تنهي دوامة التهدئة و الاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات".


وحذر «ماس» التي تتولي بلاده رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد، حيث إنه جرت بالفعل عمليات استكشاف تركية جديدة في المناطق البحرية المتنازع عليها في منطقة شرق المتوسط.


و ذكرت القناة أن تركيا أثارت التوتر مجددا بعد إعلانها أنها سترسل سفينتها «أوروتش ريس» مرة أخري للاستكشاف في تلك المنطقة في شرق المتوسط مما دفع اليونان إلى إصدار مطلب جديد لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي.


وأضافت «فرانس 24» أن اليونان أعلنت انها لن تشارك في المحادثات الاستكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية في مياه الجرف القاري.             
     
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