مصرع عنصرين إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء





توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.





تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد إثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة شيفروليه ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الإرتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها .. إلا أنهما فور إستشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوزتهما على عدد (۲ سلاح آلى، ۲ حزام

ناسف ، طبنجة ماركة ستار ، 4 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، جهاز لاسلکی).



