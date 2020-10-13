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حوادث

مصرع عنصرين إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:05 م
احد العناصر الارهابية
احد العناصر الارهابية
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مصطفى الرماح
لقي عنصران إرهابيان مصرعهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء.

 توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

 تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد إثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة شيفروليه ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الإرتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها .. إلا أنهما فور إستشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوزتهما على عدد (۲ سلاح آلى، ۲ حزام
ناسف ، طبنجة ماركة ستار ، 4 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، جهاز لاسلکی).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

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