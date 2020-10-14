خلق فرص عمل.. برلمانى يوضح مزايا إطلاق القطار الكهربائي السريع

قال النائب" وحيد قرقر" عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطار الكهربائي السريع سيوفر وقتا كبيرا في رحلة السفر بين جميع المناطق التي سيمر بها.





وتابع قرقر في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، ان وجود قطار سريع يبدأ رحلته من العين السخنة وينتهي في العلمين يعد خطوة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات، مؤكدا أن هذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.









جاء ذلك بعد أن قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يدخل مصر لأول مرة، وسيبدأ من منطقة العين السخنة، وينتهي كمرحلة أولى في العلمين الجديدة، ويمر بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يمر بمحطة القاهرة الجديدة، ثم حلوان، ثم السادس من أكتوبر ثم برج العرب، ثم العلمين الجديدة.









وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مسار القطار السريع محدد بـ 468 كيلومترا، ونعمل على تقليل طول مسار القطار حتى تقل التكلفة المالية، ويقل زمن الرحلة.





وتابع كامل الوزير، "تقدمت 10 تحالفات دولية لتنفيذ المشروع وفاز منها تحالفان، وسرعة القطار 250 كيلومترا في الساعة ويحتاج إلى أنظمة سيطرة، وتحكم كبيرة وسيتم استيراد أنظمة التحكم والسيطرة من الخارج".





وأكد كامل الوزير "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".





ولفت كامل الوزير، إلى أنه يتم العمل بأقصى جهد حتى نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا "خط القطار السريع سينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".