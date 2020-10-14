AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خلق فرص عمل.. برلمانى يوضح مزايا إطلاق القطار الكهربائي السريع

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب" وحيد قرقر" عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطار الكهربائي السريع سيوفر وقتا كبيرا في رحلة السفر بين جميع المناطق التي سيمر بها.

وتابع قرقر في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، ان وجود قطار سريع يبدأ رحلته من العين السخنة وينتهي في العلمين يعد خطوة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات، مؤكدا أن هذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.


جاء ذلك بعد أن قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يدخل مصر لأول مرة، وسيبدأ من منطقة العين السخنة، وينتهي كمرحلة أولى في العلمين الجديدة، ويمر بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يمر بمحطة القاهرة الجديدة، ثم حلوان، ثم السادس من أكتوبر ثم برج العرب، ثم العلمين الجديدة.


وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مسار القطار السريع محدد بـ 468 كيلومترا، ونعمل على تقليل طول مسار القطار حتى تقل التكلفة المالية، ويقل زمن الرحلة.

وتابع كامل الوزير، "تقدمت 10 تحالفات دولية لتنفيذ المشروع وفاز منها تحالفان، وسرعة القطار 250 كيلومترا في الساعة ويحتاج إلى أنظمة سيطرة، وتحكم كبيرة وسيتم استيراد أنظمة التحكم والسيطرة من الخارج".

وأكد كامل الوزير "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".

ولفت كامل الوزير، إلى أنه يتم العمل بأقصى جهد حتى نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا "خط القطار السريع سينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقطع المسافة من العين السخنة إلى برج العرب فى 3 ساعات.. وزير النقل يكشف عن موعد انطلاق القطار السريع.. فيديو

برلماني: ربط البحرين الأحمر والمتوسط بقطار سريع ينشط المناطق الصناعية الجديدة

خلال تفقده المشروع.. وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي بشكل كامل أكتوبر 2021

وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة.. والقطار الكهربائي جاهز للعمل كليًا في أكتوبر 2021

وزير النقل يستطلع مسار القطار الكهربائي السريع السخنة - العلمين تمهيدا لبدء التنفيذ

مصري 100%.. وزير النقل: القطار الكهربائي سرعته 250 كيلومترا بالساعة وينقل نصف مليون راكب يوميا

ترشيحاتنا

موسيماني يهدد ضم سيرينو من صن داونز للأهلي بالفشل

تلميذة صغيرة تنتحر شنقًا بسبب الإيذاء النفسي

أول تعليق من حسام حسن بعد تولي القيادة الفنية للاتحاد السكندري

حل لغز قضية قتل رياضى شهير أثناء عودته إلى المنزل

في الذكرى الـ 81 لميلاد المخرج محمد راضي.. معلومات لا تعرفها عنه

آبل تصدم عشاق آيفون بهذا القرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو

مدير مدرسة يمنع الكمامات.. والأهالي يطالبون بالدراسة من المنازل في بريطانيا

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة