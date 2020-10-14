حلم الثراء السريع يدفع شاباً للتخلص من جثة شقيقه المتوفي داخل حفرة خلال التنقيب على الآثار ببلبيس.. والجناة: خفنا من افتضاح أمرنا

جرينا وراء المكسب السريع وحلمنا بالمال وخفنا من افتضاح أمرنا واكتشاف موقع التنقيب علي الآثار فقررنا التخلص من الجثة بأحد الطرق بمنطقة بساتين بركات بمركز بلبيس.. بهذه الكلمات وقف مزارع ونجل شقيقته وصديق لهما بالتخلص من جثة شقيق المزارع عقب مصرعه خلال التنقيب علي الآثار بالشرقية أمام رجال النيابة العامة بمركز بلبيس برئاسة المستشار كريم عبد الكريم، مدير النيابة.

واستكمل المتهمون اعترفاتهم أمام نيابة مركز بلبيس والدموع تملأ أعينهم من الحسرة والحزن وخاصة بعد ضياع مستقبلهم وضياع حلمهم بالثراء السريع مؤكدين ان المتوفي هو "م ع " 33 سنة شقيق المزارع الصغير وخال المتهم الثاني جمعهما جميعا حب المال والبحث السريع عنه وقررا سويا البحث والتنقيب علي الآثار في أحد المنازل المتطرفة حتي لا يشعر بهما أحد.

اقرأ ايضا:

مات أثناء التنقيب عن الآثار| حبس مزارع تخلص من جثة شقيقه بمساعدة ابن أخته وصديقه

وأضاف المتهمون أنهم بدأوا في التنقيب وأثناء الفجر انهار جدار عليه وتوفي الشاب فخافوا جميعا من افتضاح أمرهم وانكشاف السر فقرروا التخلص من الجثة بأحد الطرق بمنطقة بساتين بركات .

وأختتم المتهمون اعترافاتهم بأنهم كانوا يعتقدون انه لا يمكن ان ينكشف أمرهم ولكن يقظة رجال الشرطة بمركز بلبيس تمكنت من كشف غموض الواقعة وحل اللغز في أقل من أيام معدودة.

فيما قررت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار كريم عبد الكريم، مدير النيابة حبس المزارع ونجل شقيقته وصديقه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





كان ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من العمر، حيث تبين مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار، وتبين قيام شقيقه ونجل شقيقته وجارهما بالتخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خوفا من فضح أمرهم، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى نيابة بلبيس العامة،وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" م ع " 33 سنة مقيم بساتين بركات دائرة المركز، جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أثناء قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار لقى مصرعه إثر إنهيار جدار عليه، وقام شقيقه ونجل شقيقته وجارهما بالتخلص من جثته خوفا من كشف أمرهم.

وتمكن فريق البحث الجنائي من كشف قيام المتهمين بإخفاء الجثة خوفا من فضح أمرهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة بلبيس للتحقيق معهم وجار تحرير محضر بالواقعة