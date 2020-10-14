مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة، أمس إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر لها الأحد القادم ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عبر برنامج "زملكاوي": "فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك سينضمان اليوم الأربعاء إلى البعثة في المغرب، كما أن الفريق بحالة معنوية مرتفعة بعد أن لاحظ الجميع الفارق بين الاستقبال والطائرة الخاصة وفندق الإقامة مع الآخرين".





و يرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق ويصاحب الفريق علاء مقلد و حماده أنور عضوا المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز “زيزو” الذي يخضع لمرحلة التأهيل.



