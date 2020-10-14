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منوعات

لقطات مرعبة.. سيدة تلتقط شبح طفل في قصر مهجور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في خلال جولتها في نزهة على الأقدام، قادتها قدميها إلى قصر مهجور أذهل عينيها  فقررت أن تخرج هاتفها وتسجل مقطع فيديو للقصر ثم أرسلت الفيديو لابنتها، والذي كان تتضمن مشاهد الفيديو مشهدد مرعب للغاية لكنها لم تلاحظه .

صورت الأم مقطع الفيديو وهي تتجول في المنزل القديم العظيم واطلبت من ابنتها عمل بحث عنه وتزويدها ببعض المعلومات الأساسية، لكن  ابنتها "ريبيكا" كانت أكثر تشتيتًا بسبب التفاصيل التي فاتتها والدتها وهو وجه الطفل الذي يحدق من النافذة.

وحمّلت المقطع على TikTok مع التسمية التوضيحية: "أمي أرسلت لي هذا الفيديو لقصر وجدته أثناء نزهة على الأقدام ولاحظت للتو وجهًا في النافذة"،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 
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كما أوضحت والدتها أنه قيل لها إنه "منزل مورفي" ، قالت: "لا أعتقد أنهم عاشوا هنا منذ فترة لأنه يبدو مهجورًا جدًا"، انشغلات الأم بالشرح والانبهار وغفلت عما يبدو أنه وجه طفل جالس يحدق بهدوء من نافذة الطابق العلوي.

وحقق الفيديو ما يقرب من مليوني مشاهدة على منصة مشاركة الفيديو ، مما ترك الآخرين في حالة ذهول تمامًا، وكتب أحدهم: 'يا إلهي ، هذا طفل! لماذا يجب أن أرى هذا قبل النوم؟، وعلق آخر قائلًا: "كل ما عندي من السيروتونين غادر جسدي."

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