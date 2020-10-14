4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم

تقام اليوم الأربعاء 4 مواجهات قوية بالدور ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش.





وتستضيف أهرامات الجيزة بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش و التي يشارك بها 96 لاعب من 19 دولة حول العالم وتقام البطولة في الفترة من 10 أكتوبر وحتى 17 من الشهر نفسه.





وستلعب هانيا الحمامي مع الفرنسية كاميل سريم ،ومصطفى عسل مع النيوزلندي بول كول ، ونوران جوهر مع البلجيكية نيلي جيليس ، وعلى فرج مع الفرنسي جريجوري جوتيه.





بينما تستكمل باقي مواجهات ربع نهائي البطولة غدًا الخميس.





وتشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا. ستقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، علي أن تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من 12 من أكتوبر.





وشارك فى منافسات الرجال من مصر: علي فرج المصنف الأول للبطولة، وكريم عبدالجواد المصنف الثاني الفائز بلقب بطولة العام الماضي، وطارق مؤمن المصنف الثالث، ومروان الشوربجي المصنف السادس.





كما يشارك فارس دسوقي، وعمر مسعد، وزاهد سالم ومصطفى عسل، ويوسف سليمان، ويوسف إبراهيم وكريم الحمامي ومصطفى السرتى وصيف بطل العالم للناشئين.





بينما يغيب عن المشاركة، النجم محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا بعد اعتذاره، كما اعتذر محمد أبوالغار ومحمد الشربيني بعد إيجابية العينات الخاصة بفيروس كورونا.





وفي منافسات السيدات يشارك من مصر كل من: المصنفة الأولى عالميا نوران جوهر، والمصنفة الثانية نور الشربيني، والمصنفة الرابعة نور الطيب، والمصنفة السادسة هانيا الحمامي وسلمي هانى وروان العربي ويثرب عادل ونادين شاهين، وندى عباس، وزينة ميكوى، وميار هانى، ومريم متولي، وفريدة محمد، ومنة حامد، وهنا رمضان، وسلمى يوسف ومنه ناصر، وهنا معتز وسلمى الطيب.