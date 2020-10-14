السويس تستعد للاحتفال بالعيد القومي الـ47 لانتصارات أكتوبر 1973

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتيرالعام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، واللواء حسام توفيق مساعد مدير أمن السويس ، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات المعنية لمناقشة برنامج إحتفال المحافظة بالعيد القومى ال47لانتصارات 24 أكتوبرالمجيدة .

وأكد صقر، علي جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن الاحتفال هذا العام يستهدف اضفاء البهجة والسعادة للمواطن السويسي ويشسمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية علي مستوى الأحياء.





في بداية الاجتماع عرض السكرتير العام للمحافظة برنامج الاحتفالات والذي يبدأ يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020 بإفتتاح مسجد المصطفي بمدينة الملك عبد الله بحضورالدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية ووزارة الاوقاف .

وكلف المحافظ مدير عام أوقاف السويس باستكمال التجهيزات والاستعدادات النهائية لعدد 7مساجد جديدة والأعداد لعمل لقاء الأئمة مع معالي وزير الاوقاف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما أكد علي مدير عام التربية والتعليم التنسيق مع رئيس حي عتاقة ومديري الكهرباء والمياه والصرف الصحي لاستكمال توصيل المرافق لمدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات بمدينة السلام 2 بحي عتاقة





وقرر المحافظ، تشكيل لجنة للمرور علي المساجد والمدرسة الجديدة لمتابعة الاعمال النهائية والوقوف علي جاهزية هذه المشروعات تمهيدا لافتتاحهم خلال الاحتفالات بالعيد القومي ، وشدد علي مديري جهاز التجميل والحدائق والنظافة بتكثيف أعمال النظافة والتشجير والتجميل بشوارع وميادين المحافظة والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالى لمدينة السويس، كما كلف مدير جهاز الإنارة العامة بمراجعة الانارة العامة بطريق الأدبية السويس.





وفي اللقاء أعلن صقر أنه سيتم افتتاح محلات الشباب بمنطقة الخدمات بممشي و كورنيش السويس الجديد والتي تعد متنفسا جديدا لشعب السويس وسوقا حضاريًا لتشغيل عدد من شباب المحافظة .





كما تضمن برنامج الاحتفالات افتتاح عدد من المشروعات بنادي منتخب السويس بعد التطوير ، كذلك افتتاح محطة صرف صحي الجبالات بحي الجناين ومحطة الترعة بحي الاربعين، بالاضافة الي تفقد الحديقة الشاطئية وممشي بورتوفيق وكورنيش ترعة السويس واعمال الستائرالحديدية لترعة السويس بمنطقة الهاويس .





وأكد صقر علي مدير مديرية الثقافة بمشاركة فرق السمسمية والتنورة وفرق الفنون الشعبية لإسعاد شعب السويس ، وتجهيز كرنفال وموكب عربات الزهور بمشاركة عدد من الشركات والمصالح الحكومية والهيئات والاحياء والجهات المعنية .





كما أكد المحافظ علي مديرعام التربية والتعليم بفتح باب التقديم لمنصب مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا لكل من تنطبق عليه اشتراطات التقديم والاستعداد للافتتاح خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية للقاعات





فى نهاية الاجتماع كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس سليمان العماري مدير عام جهازالمشروعات الصغيرة بعمل مقترح لتطوير منطقة السلخانة القديمة بالسويس لتحقيق افضل استغلال للمنطقة بما يعود بالنفع علي أبناء السويس .