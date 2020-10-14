مايا دياب ناعية الفنان محمود ياسين: كبرنا على أعماله ومسلسلاته

وقالت مايا دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم الممثل للمصري الكبير #محمود_ياسين الممثل للي كبرنا على أعماله ومسلسلاته وأدواره. كل التعازي للشعب المصري الحبيب".

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".





وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدًا الخميس 15 أكتوبر عقب الصلاة الظهر".





وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقًا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".



