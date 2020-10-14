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فن

علامة مهمة في تاريخ الفن.. مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعي الفنان محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
محمود ياسين مع عائلته
محمود ياسين مع عائلته
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احمد ابراهيم
فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير محمود ياسين أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين بعد صراع مع المرض .

ونعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، الفنان الكبير في بيان لهما ينعيان علامة مهمة في تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية علي مدار أكثر من نصف قرن 

ظهر الفنان الكبير محمود ياسين في مشاهد محدودة في فيلم شيء من الخوف ، قبل ان يقوم ببطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك مع العظيمة شادية ، والمخرج الكبير حسين كمال ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية التي كان نجمها الأول في السبعينات والثمانينات.

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد أختفى بالفنان الكبير حيث أهدى له دورته الحادية والثلاثين عام 2015 التي حملت اسم الفنان الكبير. 

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