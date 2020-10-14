AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غيابك رح يترك فراغ كبير.. نانسي عجرم تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
Advertisements
ميرنا محمود
نعت الفنانة نانسي عجرم  الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا. 

وكتبت نانسي عجرم  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير
كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي

اقرا أيضا :


واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة  سيتم  إجراء  مراسم  الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه  لاحقا  .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رانيا محمود ياسين تنعي والدها بهذه الكلمات

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو

البقاء لله.. سوسن بدر تنعي الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة

تعرف على نية الدولة بخصوص قانون التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو