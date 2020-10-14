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حوادث

إصابة طفل قفز من الطابق الأول في حريق شقتين ببنها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع بشقتين سكنيتين بمنطقة الفلل في بنها ومنع امتدادها للأدوار العلوية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العام التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الفلل في بنها، وامتدت للدور الثاني.

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأدوار العليا وبالفحص تبين نشوب الحريق بتكييف الدور الأول نتيجة ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة وامتد الحريق للدور الثاني.

ونتج عن الحريق إصابة طفل 10 أعوام قفز من الدور الأول فور نشوب الحريق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم وأكدت المستشفى استقرار حالته الصحية ويجري تقديم الإسعافات اللازمة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق كابل داخلي بمدرسة الشهيد هشام بيومي، التابعة لإدارة قها التعليمية دون خسائر بالأرواح حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقي المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بلاغا يفيد وجود حريق بإحدى المدارس توجهت على الفور ويرافقها سلوى أبو العنين نائب رئيس المدينة وفريق الأزمات والكوارث بالوحدة وبحضور صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية وتم السيطرة علي الحريق بمعرفه فريق الحماية المدنية وبالفحص تبين احتراق كابل 25 ألمونيوم ولا يوجد أي خسائر بشرية.
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