أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا

تفقد السفير الياباني، نوكي ماساكي، أمس الثلاثاء، "معرض تراثنا للحرف اليدوية" المقام في مركز القاهرة للمعارض الدولية.





وأعرب السفير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سعادته بزيارة معرض الحرف اليدوية المصرية، مؤكدا قيامه بشراء أدوات المائدة الخشبية وإكسسوارات الخرز والزيوت العطرية العشبية وغيرها من الأشياء.





وروى السفير كيف التقى بــ طالبة صغيرة في المدرسة اليابانية بمدينة الطور بسيناء، بعد أن جذبت ملابسه، وتذكر أنه خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، شهر ديسمبر الماضي التقاها، مضيفا: "لقد تذكرت وجهها أنا أيضًا، فذهبت إلى كشك والدتها والتقطت صورة تذكارية معها. كنت سعيدًا جدًا لأنني لم أكن أتوقع رؤيتهم مرة أخرى في القاهرة."



