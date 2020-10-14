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أخبار البلد

أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:48 م
السفير الياباني خلال
السفير الياباني خلال تفقده معرض تراثنا
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محمد وديع
تفقد السفير الياباني، نوكي ماساكي، أمس الثلاثاء، "معرض تراثنا للحرف اليدوية" المقام في مركز القاهرة للمعارض الدولية.

وأعرب السفير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سعادته بزيارة معرض الحرف اليدوية المصرية، مؤكدا قيامه بشراء أدوات المائدة الخشبية وإكسسوارات الخرز والزيوت العطرية العشبية وغيرها من الأشياء.

وروى السفير كيف التقى بــ طالبة صغيرة في المدرسة اليابانية بمدينة الطور بسيناء، بعد أن جذبت ملابسه، وتذكر أنه خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، شهر ديسمبر الماضي التقاها، مضيفا: "لقد تذكرت وجهها أنا أيضًا، فذهبت إلى كشك والدتها والتقطت صورة تذكارية معها. كنت سعيدًا جدًا لأنني لم أكن أتوقع رؤيتهم مرة أخرى في القاهرة."

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

ويحرص الرئيس على تقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.
أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا
أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا
أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا
أدوات مائدة وإكسسوارات وزيوت عطرية.. سفير اليابان يشتري منتجات معرض تراثنا
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