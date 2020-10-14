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محافظات

أوقاف الشرقية: الوقوف بحيادية مع جميع المرشحين لمجلس النواب وعدم استخدام المساجد في الدعاية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

عقد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يرافقة الدكتور محمد حامد وكيل المديرية والشيخ خالد شجر مدير الدعوة إجتماعا بمديرى الإدارات وتم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والوقوف بحيادية مع جميع المرشحين لمجلس النواب والتنبيه على الأئمة بأن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أى حملة انتخابية او الدعاية لأى مرشح وعدم  السماح لأى مرشح باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

 

كما كلف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية مديرى الإدارات الفرعية أخذ علم جميع الأئمة والمفتشين بذلك كتابة والموافة بالتوقيعات.

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كما تم التنبيه بتكثيف المتابعة وضرورة الالتزام بخطبة الوزارة والوقت والا يزيد وقت الخطبة على عشرة دقائق ومراجعه الاجازات لجميع العاملين وتدوينها.

 

كما تم التنبيه بضرورة تكثيف عمليات النظافة والتعقيم خاصة في الفترة القادمة مع التأكيد على غلق جميع دورات المياه وذلك في إطار خطة الدولة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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